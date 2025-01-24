Незаконно построенный ресторан на берегу озера под Петрозаводском обязали снести

Минприроды Карелии направило в суд иск по факту незаконного строительства здания на берегу Лососинного.

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения лесного законодательства в Прионежском районе. В ходе проверки было установлено, что на берегу озера Лососинное стоит одно капитальное строение и возводится другое. Оба выходят за пределы участка, предоставленного ООО «Стройгарант» в аренду, и территориальное лесничество не приняло мер к пресечению нарушений.

После рассмотрения постановления от природоохранного прокурора, Минприроды Карелии направило в суд иск с заявлением о необходимости освободить самовольно занятую территорию и привести строения в соответствие с проектом освоения лесов.

Кроме того, ответчику было запрещено что-то строить на лесном участке.

Напомним, ранее незаконное строительство на берегу озера Лососинное привлекло внимание депутата Заксобрания Карелии. Прокуратура проверила и подтвердила факт нарушения со стороны ООО «Стройгарант».