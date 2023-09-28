Незаконные гостевые дома и хлев нашли на ладожском острове в Карелии

Специалисты Россельхознадзора обнаружили незаконные строения на территории Ладожских шхер.

Инспектор отдела земельного надзора проверил участки

сельскохозяйственного назначения в Лахденпохском районе Карелии.



На острове Кильпола сотрудник нашел самовольные строения: пять жилых домов и две хозпостройки, включая хлев.



«При этом вид разрешенного использования земельных участков не допускает строительство на них указанных объектов. Согласно информации, размещенной в социальной сети, постройки используют в рекреационных целях: в качестве базы отдыха», — говорится в сообщении контрольного органа.



Земля принадлежит на праве аренды частной фирме из Петербурга. В ее отношении будет возбуждено административное дело со штрафами для юрлиц от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.

В администрацию Лахденпохского района направлены уведомления для принятия мер.







