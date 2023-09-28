Незаконные гостевые дома и хлев нашли на ладожском острове в Карелии

Специалисты Россельхознадзора обнаружили незаконные строения на территории Ладожских шхер.
Инспектор отдела земельного надзора проверил участки
сельскохозяйственного назначения в Лахденпохском районе Карелии.
На острове Кильпола сотрудник нашел самовольные строения: пять жилых домов и две хозпостройки, включая хлев.
«При этом вид разрешенного использования земельных участков не допускает строительство на них указанных объектов. Согласно информации, размещенной в социальной сети, постройки используют в рекреационных целях: в качестве базы отдыха», — говорится в сообщении контрольного органа.
Земля принадлежит на праве аренды частной фирме из Петербурга. В ее отношении будет возбуждено административное дело со штрафами для юрлиц от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.
В администрацию Лахденпохского района направлены уведомления для принятия мер.
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