Незаконные подключения к системе водоснабжения выявят в поселке на юге Карелии

Проверки проведут в зимне-весенний период.

Незаконные подключения к системе водоснабжения будут выявлять в поселке Хелюля в Сортавальском округе. Об этом предупредили в паблике Сортавальский район.

Кроме того, будут проверять, не сбрасывают ли незаконно канализационные стоки.



«Во избежание недоразумений и штрафных санкций ДомСтройСервис предлагает гражданам подойти с заявлениями о легализации врезок по адресу пгт. Хелюля, ул. Фабричная, д. 18, 2 этаж», — сообщили авторы поста.



Контакты компании «ДомСтройСервис»: + 7921 626 37 63.