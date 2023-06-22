Незаконные постройки снесут в центре Петрозаводска

Мэрия карельской столицы предупредила владельцев гаражей о необходимости убрать их.
Как сообщили в администрации Петрозаводска, владельцев незаконно установленных гаражей призвали убрать постройки.
Освободить занятые земельные участки своими силами и средствами владельцам незаконных гаражей необходимо до 10 июля 2023 года.
В мэрии уточнили, что сносу подлежат четыре объекта у дома № 4 по улице Германа Титова.
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