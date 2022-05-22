Незаконные причалы угрожают безопасности гребцов из спортшколы в Приладожье Карелии

Депутат Госдумы Валентина Пивненко рассказала о незаконном захвате акватории у спортивной школы олимпийского резерва Сортавалы.

У родителей и тренеров вызывает опасение то, что в акватории Ладожского озера у спортивной школы олимпийского резерва Сортавалы ведется незаконное строительство причалов. Появляющиеся объекты мешают тренировочному процессу и угрожают безопасности детей. Об этом сегодня, 23 мая, сообщила на заседании правительства Карелии депутат Государственной Думы Валентина Пивненко.

«Надзорные органы и все те, кто проверяет водные акватории, не принимают никого решения. На пятницу у меня была информация от руководителя администрации Сортавальского района, что у спортшколы появились новые незаконные причалы», — заявила парламентарий.



фото: кадр трансляции заседания Правительства

Глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал взять этот вопрос вместе с прокуратурой на контроль во время своего следующего приезда в Сортавалу.

«В Сортавале уже открыт речной вокзал. Рядом расположатся причалы для маломерного флота. Дальше мы создаем причал, где он был исторически рядом с дорожной станцией. Эти причалы законные. И, видимо, еще появятся причалы. Потребность в этом большая. Все больше людей пользуются маломерным флотом. Другое дело, что здесь нужно не допускать самовольных каких-то объектов. Эти причалы для того и строятся, чтобы в перспективе организовать движение маломерного флота в акватории Сортавалы», — сказал руководитель республики.

Ранее сообщалось, частный водный вокзал для приема пассажирских судов открылся в Сортавале в акватории Ладожского озера.