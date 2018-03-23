Незаконные рекламные конструкции в Петрозаводске срезали автогеном

В Петрозаводске состоялся очередной рейд по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Специалисты городской администрации при поддержке УМВД России по Петрозаводску произвели демонтаж незаконных рекламных конструкций улицам Муезерской, Путейской и Пограничной.

Администрация напоминает всем, кто занимается размещением наружной рекламы, что установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения органа местного самоуправления не допускается и подлежит демонтажу.

Власти города предлагают собственникам рекламных конструкций в добровольном порядке осуществить демонтаж несанкционированной рекламы, в противном случае работы по демонтажу будут произведены силами администрации Петрозаводска, а расходы взысканы в судебном порядке.

Рейды по демонтажу рекламных конструкций, в том числе размещенных на фасадах зданий, будут продолжены.