Незаконные торговцы лишились прилавков в Петрозаводске

Очередные рейды по местам несанкционированной торговли прошли в столице Карелии, сообщили в администрации города.

В предпоследний день октября специалисты управления потребительского рынка администрации выезжали совместно с представителями полиции посетили стихийные торговые точки на Первомайском проспекте, улице Красной, а также на пересечение улицы Правды и проспекта Александра Невского. В отношении продавцов составлено несколько протоколов об административных нарушениях. Им грозят штрафы от трех до пяти тысяч рублей.

Вчера к совместному рейду сотрудников мэрии и полицейских присоединились представители "Автоспецтранса". В результате незаконные торговцы лишились прилавков, ящиков и других используемые для торговли приспособлений, которые были вывезли с Древлянка, 18, улицы Антикайнена, 34 и Лесного проспекта, 40.

"Администрация Петрозаводска вновь призывает не посещать места несанкционированной торговли. В таких точках реализуются товары без сопроводительной документации, подтверждающей их качество и происхождение. Кроме того, торговлю ведут физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, а также не имеющие санитарных книжек", - предупреждают горожан в мэрии.

Напомним, в октябре этого года бывшему руководителю управления потребительского рынка администрации Петрозаводска Надежде Курбатовой пришлось отвечать в суде за пресечение несанкционированной торговли. Городской суд Петрозаводска рассмотрел иск жительницы карельской столицы Зайнаб Абакаровой к экс-чиновнице.

Борьба с незаконной торговлей и оказалась причиной иска госпожи Абакаровой, которая считает себя пострадавшей от рейда городских властей по пресечению несанкционированных торговых точек. Во время июньского рейда, который проводила экс-руководитель управления потребительского рынка вместе со своими подчиненными, сотрудники муниципального унитарного предприятия "Автоспецтранс" вывезли на свалку товар Абакаровой, и та потребовала от бывшей чиновницы его вернуть. Как утверждает пострадавшая, у нее забрали пуховые платки и шерстяные носки, которые она сама вязала, и теперь ей нечем заплатить за съем жилья.