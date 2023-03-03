Незаконный комплекс для автотуристов появился на трассе в Приладожье Карелии

Госкомитет Карелии по жилищному надзору обнаружил самовольную постройку на федеральной трассе в Сортавальском районе.

На несанкционированное строительство объекта дорожного сервиса вдоль трассы федерального значения А-121 «Сортавала» обратило внимание Упрдор «Кола». Дорожники сообщили о незаконной постройке в надзорное ведомство.

Госкомитет Карелии по жилищному надзору организовал выездную проверку. Инспекторы установили, что в границе придорожной полосы построены пять деревянных одноэтажных зданий с общим местом для парковки. Комплекс предназначен для обслуживания и организации отдыха участников дорожного движения, рассказали в ведомстве.

Согласно законодательству, в случаях возведения объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода трассы федерального значения, разрешение на строительство выдается федеральным органом исполнительной власти или подведомственным ему госучреждением. Однако, как подтвердило Упрдор «Кола», таких разрешений по комплексу в Приладожье выдано не было.

Госкомитет уведомил администрацию Сортавальского района о факте незаконного строительства для принятия мер реагирования. Местные власти должны обратиться в суд, который вынесет решение о понуждении хозяина «мотеля» либо узаконить постройку, либо демонтировать ее.