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Незаконным турбазам в Карелии помогают выйти из "тени" и разрешают работать дальше

Новости. Общество
15:04, 26 Февраля 2021
фото: pixabay
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Власти Карелии отказались сносить турбазы, отели и другие туристические объекты, незаконно возведенные в республике – их легализуют, и эта программа начала давать положительные результаты.

Первые итоги работы по выводу из "тени" нелегального турбизнеса дал сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков на совещании правительства.

По его словам, в течение нескольких лет велась работа по инвентаризации всех нелегальных туристических объектов и выведению их деятельности в легальную плоскость. Для этого власти изменяли статус земельных участков и помогали предпринимателям получить право вести турбизнес на законных основаниях. В итоге они начали платить налоги и легальную зарплату своим работникам.

По словам Парфенчикова, эта работа будет продолжена.

"У нас два варианта – либо все это сносить, либо легализовывать. Мне представляется, что сносить – мы во-первых не настолько богаты, а во-вторых это все-таки несколько цинично по отношению к тем людям, которые туда вложили и силы и душу", - сказал губернатор.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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наташка
2021-02-26 15:53:30
Невский пассаж тоже надо обратно легализовать.
Гость
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