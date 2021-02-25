Незаконным турбазам в Карелии помогают выйти из "тени" и разрешают работать дальше

Власти Карелии отказались сносить турбазы, отели и другие туристические объекты, незаконно возведенные в республике – их легализуют, и эта программа начала давать положительные результаты.

Первые итоги работы по выводу из "тени" нелегального турбизнеса дал сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков на совещании правительства.

По его словам, в течение нескольких лет велась работа по инвентаризации всех нелегальных туристических объектов и выведению их деятельности в легальную плоскость. Для этого власти изменяли статус земельных участков и помогали предпринимателям получить право вести турбизнес на законных основаниях. В итоге они начали платить налоги и легальную зарплату своим работникам. По словам Парфенчикова, эта работа будет продолжена. "У нас два варианта – либо все это сносить, либо легализовывать. Мне представляется, что сносить – мы во-первых не настолько богаты, а во-вторых это все-таки несколько цинично по отношению к тем людям, которые туда вложили и силы и душу", - сказал губернатор. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".