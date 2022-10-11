Незакрытый колодец подстерегает жителей Петрозаводска на оживленной магистрали города (ФОТО)

На Лесном проспекте в столице Карелии открытый люк прикрыли веточкой.
Читательница «Столицы на Онего» прислал в редакцию фото открытого колодца на Лесном проспекте, в районе аллеи Строителей, напротив «Лотос Плазы».
«Такие нано технологии», — прокомментировала фотографии их автор.
На снимках видно, что открытый колодец на оживленной магистрали, напротив популярного торгового центра, где ежедневно ходят сотни петрозаводчан, прикрыт небольшой веточкой.
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