Незакрытый колодец подстерегает жителей Петрозаводска на оживленной магистрали города (ФОТО)

На Лесном проспекте в столице Карелии открытый люк прикрыли веточкой.

Читательница «Столицы на Онего» прислал в редакцию фото открытого колодца на Лесном проспекте, в районе аллеи Строителей, напротив «Лотос Плазы».

«Такие нано технологии», — прокомментировала фотографии их автор.

На снимках видно, что открытый колодец на оживленной магистрали, напротив популярного торгового центра, где ежедневно ходят сотни петрозаводчан, прикрыт небольшой веточкой.