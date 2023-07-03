Незаметный проулок отремонтируют в Петрозаводске по просьбе горожан

Проулок Соцгородок отремонтируют в Петрозаводске, сообщили в городском совете.

К депутату Петросовета по округу №9 Александру Ершову обратилась жительница дома по Ключевскому шоссе с просьбой ускорить ремонт дорожного покрытия к пятиэтажкам по этому проулку.



«Был там неоднократно и знаю, что состояние дороги неудовлетворительное. Обратился с депутатским запросом к заместителю главы администрации Петрозаводска Юлии Мизинковой. В конце прошлой недели получил ответ, что ремонт дороги по проулку Соцгородок до территорий многоквартирных домов выполнят в этом году. Более того, ремонтировать начнут в июле», - сообщил Ершов.



В рамках контракта подрядчики заменят асфальт на проезжей части общей площадью около тысячи квадратных метров, а также приведут в порядок подъезд к контейнерной площадке у дома №3 по Ключевскому шоссе.



