Независимые АЗС Карелии оценили риски банкротства

Руководители независимых республиканских автозаправочных станций оценили ситуацию на топливном рынке региона на фоне процедуры банкротства крупнейшей региональной сети АЗС "РТК плюс".

Арбитражный суд Карелии начал процедуру банкротства в отношении ООО "РТК плюс" - владельца одной из крупнейших региональных сетей АЗС в республике. Сбербанк предъявил компании финансовые претензии на сумму более 94 млн рублей.

Как выяснилось, "РТК плюс" не смогла рассчитаться с кредитами, взятыми в 2017-2018 годах. В самой компании отказались комментировать ситуацию.

Владельцы региональных независимых АЗС, с кем удалось побеседовать, не видят существенных изменений в ситуации на рынке.

Что рассказали "Вестям Карелии" владельцы региональных независимых АЗС о ситуации на топливном рынке, читайте в статье Александра Гнетнева.