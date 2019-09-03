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Новости. Общество
16:35, 03 Сентября 2019
фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Независимые АЗС Карелии оценили риски банкротства

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Руководители независимых республиканских автозаправочных станций оценили ситуацию на топливном рынке региона на фоне процедуры банкротства крупнейшей региональной сети АЗС "РТК плюс".

Арбитражный суд Карелии начал процедуру банкротства в отношении ООО "РТК плюс" - владельца одной из крупнейших региональных сетей АЗС в республике. Сбербанк предъявил компании финансовые претензии на сумму более 94 млн рублей.

Как выяснилось, "РТК плюс" не смогла рассчитаться с кредитами, взятыми в 2017-2018 годах. В самой компании отказались комментировать ситуацию.

Владельцы региональных независимых АЗС, с кем удалось побеседовать, не видят существенных изменений в ситуации на рынке.

Что рассказали "Вестям Карелии" владельцы региональных независимых АЗС о ситуации на топливном рынке, читайте  в статье Александра Гнетнева.

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Комментарии

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бюджет
2019-09-03 18:34:11
Может быть у них и туалет, и буфет были лучше, а вот нет «своей» горючки, как у ТНК и кранты настали. Нет в России экономики, есть картельный сговор, в любой отрасли. Поэтому то так и живем.
Гость
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