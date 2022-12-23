Нездоровый житель Карелии избил пожилую мать и сына соседей

Сортавальский горсуд назначил 63-летнему мужчине принудительные меры медицинского характера, сообщили в МВД Карелии.

В Сортавале участковый разбирался в инцидентах, к которым имел отношение 63-летний горожанин. На днях он встретил в подъезде своего дома мужчину, который шел к своим родителям, соседям злоумышленника.



Нетрезвый сортавалец дважды ударил гостя кулаком в голову, при этом в другой руке он держал нож и угрожал убить мужчину.

Полицейский выяснил, что 63-летнего напавшего ранее поставили на учет в районной полиции. Позднее с учета его сняли. Однако до нападения в подъезде он успел избить пожилую мать, с которой жил.

В итоге в отношении подозреваемого возбуждены и расследованы уголовные дела о побоях и угрозе убийством. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы подозреваемый страдает опасным психическим расстройством.



Сортавальский городской суд назначил ему принудительные меры медицинского характера, сообщили в МВД Карелии.