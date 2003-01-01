Нежданная магнитная буря высокого уровня прошла на Земле

Ученые постфактум ищут причины сильной магнитной бури, бушевавшей в ночь на 10 сентября на Земле.
Прогнозы накануне были полностью окрашены в зелёные цвета, рассказали сотрудники Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения. Но загадку представляет даже не это, говорят они, а то, что задним числом совершенно невозможно понять, что произошло на Земле или около Земли, что могло вызвать такую реакцию магнитного поля.
— Основной причиной магнитных бурь являются внешние удары со стороны Солнца (приход облаков плазмы или потоков быстрого солнечного ветра от корональных дыр), однако графики солнечного ветра показывают, что к Земле сегодня ночью вообще ничего не приходило. По видимому, единственным объяснением произошедшего, выглядящим хоть сколь-либо научно, является формирование так называемой необычно крупной суббури — явления, при котором энергия магнитосферы высвобождается без явных внешних причин, — говорится в сообщении.
Явление это было впервые описано как внезапное формирование спонтанных полярных сияний. Ночью они, действительно, наблюдались. Так это или нет, астрономы будут разбираться по результатам детального исследования.
В этом году это первый такой случай, говорят эксперты. Хотя, возможно, их просто пропустили на фоне высокой активности Солнца. Магнитная буря завершится в течение ближайших 3-6 часов.