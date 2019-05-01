Нежелающие идти на Первомай образовали пробку на выезде из Петрозаводска

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Автомобилисты организовали большую автомобильную пробку, пытаясь покинуть карельскую столицу накануне длинных праздников.
На выезде из Петрозаводска утром первого мая образовалась длинная автомобильная пробка.
Жители города, по всей вероятности, отправлются на дачи в период больших праздников.
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