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Новости. Общество
09:54, 01 Мая 2019
фото: Столица на Онего

Нежелающие идти на Первомай образовали пробку на выезде из Петрозаводска

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Автомобилисты организовали большую автомобильную пробку, пытаясь покинуть карельскую столицу накануне длинных праздников.

На выезде из Петрозаводска утром первого мая образовалась длинная автомобильная пробка.

Жители города, по всей вероятности, отправлются на дачи в период больших праздников. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-05-01 10:30:40
Нефиг выпускать без отметки Ульянова или Косенкова. Совсем людишки расслабились.
ПлачУ и ПлАчу
2019-05-01 10:06:52
Наконец-то дождались - можно съездить в настоящий продуктовый за настоящими продуктами - в соседнюю страну!
Гость
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