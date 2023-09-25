Нежелание покидать Карелию довело гражданина Узбекистана до суда

Кондопожский горсуд постановил выдворить гражданина Узбекистана за пределы РФ.
Гражданин Узбекистана уклонялся от выезда из России, с 15 августа пребывал в нашей стране в нарушение закона.
За это его наказали в административном порядке двумя тысячами рублей штрафа и административным выдворением за пределы РФ.
Он должен уехать самостоятельно, но под контролем властей. Постановление вступило в законную силу, говорится в сообщении кондопожского городского суда.
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