Нежелание покидать Карелию довело гражданина Узбекистана до суда

Кондопожский горсуд постановил выдворить гражданина Узбекистана за пределы РФ.

Гражданин Узбекистана уклонялся от выезда из России, с 15 августа пребывал в нашей стране в нарушение закона.



За это его наказали в административном порядке двумя тысячами рублей штрафа и административным выдворением за пределы РФ.



Он должен уехать самостоятельно, но под контролем властей. Постановление вступило в законную силу, говорится в сообщении кондопожского городского суда.