Незнакомец помог жителю Карелии расстаться с деньгами

Пенсионер в Медвежьегорске обратился в полицию после общения с неизвестным «помощником», сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района обратился 62-летний местный житель, лишившийся более 100 тысяч рублей.

Мужчина был брокером, несколько лет занимаясь этим на проверенной платформе. В начале февраля ему внезапно позвонил неизвестный, представившийся сотрудником инвестиционной компании. Он предложил помощь в увеличении прибыли, а затем сообщил, что для ее получения нужно будет получить компенсацию — 112 тысяч рублей.

Житель Карелии не заметил элементарной арифметической ошибки, перевел деньги и стал ждать, когда средства поступят на счет. Но в итоге ни денег, ни «помощника» больше не увидел.