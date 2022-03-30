Незнакомец узнал у жителя Петрозаводска всю информацию о его банковской карте

Петрозаводчанин лишился 38 тысяч рублей после разговора с мошенником, сообщили в МВД Карелии.

Полиция столицы Карелии проверяет заявление 55-летнего горожанина, ставшего жертвой мошенника

Как объяснил мужчина, ему позвонил незнакомец, представившись работником банка. Собеседник предупредил, что у петрозаводчанина заканчивается срок действия карты, и предложил выпустить новую. Карту должен был якобы доставить курьер.

От петрозаводчанина потребовалось назвать номер, срок действия, CVC-код, расположенный на обратной стороне карты, и сообщить пароли из смс-уведомлений банка. Как только мужчина сделал это, с его счета было списано 38 тысяч рублей. Вскоре он получил уведомление из банка о блокировке карты и нулевом балансе. Мужчина понял, что до этого общался с мошенниками и обратился в полицию.