Незнакомка оставила жителя Карелии без денег и надежд

В Кеми случайное знакомство закончилось для местного жителя крепким сном и потерей денег, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Кемского района окончено расследование уголовного дела о хищении денежных средств с банковского счёта.

Потерпевший — местный житель — обратился в правоохранительные органы и сообщил, что стал жертвой имущественного преступления. По словам заявителя, на улице он познакомился с женщиной, которая пригласила его продолжить общение дома у её подруги, на что мужчина ответил согласием. Встречу решили отметить небольшим застольем, в ходе которого мужчина заснул. А когда проснулся, то обнаружил пропажу банковской карты и сбережений, хранившихся на счёте.

Правоохранители выяснили, что в случившемся, действительно, есть криминальная составляющая. Установлено, что новоиспечённая знакомая гражданина — 42-летняя ранее неоднократно судимая жительница Кеми, воспользовавшись моментом, незаметно забрала у горожанина банковскую карту и отправилась с ней по магазинам, где потратила почти 7 тысяч рублей. На чужие деньги она купила алкоголь и продукты. В дальнейшем с покупками женщина проследовала в гости в компанию уже других знакомых, где продолжила веселиться и отдыхать. Вину обвиняемая признала и уже возместила причинённый потерпевшей стороне ущерб.

В настоящее время следователями собрана достаточная доказательная база для направления уголовного дела в суд. Максимальная санкция инкриминируемой фигурантке статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.