Ни квартиры, ни денег: мошенники обокрали уроженку Олонца при попытке снять жилье

В полицию обратилась 59-летняя мама потерпевшей.

Уроженку Олонца обокрали мошенники, под предлогом сдачи квартиры в Санкт-Петербурге. Известно, что по статье о мошенничестве возбуждено уголовное дело о причинении значительного ущерба.

— За несколько дней до этого девушка нашла через социальную сеть объявление о сдаче квартиры в аренду в Санкт-Петербурге. Она связалась с владельцем жилья, который представился Юрием, обсудила с ним детали, договорилась о стоимости, — рассказали в полиции.

Позже лжехозяин жилья попросил перевести предоплату в размере 20 тысяч рублей, в приложении банка он значился неким Данилой, но девушка не обратила на это внимания. После получения денег якобы владелец квартиры исчез. В полицию обратилась 59-летняя мама потерпевшей.