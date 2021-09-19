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Ни слова о выборах: на планерке в Петрозаводске проигнорировали тему выборов

Новости. Общество
10:47, 20 Сентября 2021
фото: © Петросовет

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На планерном совещании в администрации столицы Карелии предпочли не затрагивать тему прошедших выборов.

Сегодня, 20 сентября, в мэрии состоялось традиционное для понедельника планерное совещание. В повестку планерки тема выборов не вошла. Ни у кого из участников совещания не возникло вопросов по тому, как прошли выборы в городе, были ли нарушения и каковы предварительные результаты. В мэрии после доклада руководителя ЕДДС по оперативной обстановке предпочли обсудить состояние и перспективы развития дошкольного образования. 

Ранее сообщалось, в Карелии «Единая Россия» доминирует на выборах в Госдуму, КПРФ - вторая. Пивненко лидирует на думских выборах среди одномандатников.

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Комментарии

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Серж
2021-09-20 10:58:23
А зачем такой позор обсуждать , лучше дистанцироваться и переждать .
Leopol'd
2021-09-20 10:57:28
О покойных...
Хороших слов не нашлось!
karelets
2021-09-20 10:51:39
А зачем. Для этого есть специально обученный иноагент реут :)
Гость
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