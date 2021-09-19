Ни слова о выборах: на планерке в Петрозаводске проигнорировали тему выборов

На планерном совещании в администрации столицы Карелии предпочли не затрагивать тему прошедших выборов.

Сегодня, 20 сентября, в мэрии состоялось традиционное для понедельника планерное совещание. В повестку планерки тема выборов не вошла. Ни у кого из участников совещания не возникло вопросов по тому, как прошли выборы в городе, были ли нарушения и каковы предварительные результаты. В мэрии после доклада руководителя ЕДДС по оперативной обстановке предпочли обсудить состояние и перспективы развития дошкольного образования.

Ранее сообщалось, в Карелии «Единая Россия» доминирует на выборах в Госдуму, КПРФ - вторая. Пивненко лидирует на думских выборах среди одномандатников.