«Ничего не сохранилось»: в сети обсудили, где зародилась история Петрозаводска

Центр по охране ОКН Карелии рассказал о месте зарождения Петрозаводска.

На берегу реки Лососинки, в самом сердце Петрозаводска, находится памятное место, где в далеком 1703 году по указу Петра I началось строительство первого и крупнейшего предприятия в системе Олонецких горных заводов — Петровского завода. Именно об этом месте, с которого берет свое начало история города, рассказали в группе Центра по охране ОКН Карелии.

Как подчеркнули в посте, Петровский завод играл ключевую роль в обеспечении русской армии и флота оружием и боеприпасами во время Северной войны. Здесь производились пушки, ружья, клинки, ядра и многое другое. Завод был одним из самых современных предприятий своего времени и способствовал развитию металлургии в России.

«Вокруг молодого предприятия вырос поселок, получивший название слободы Петровских заводов. К 1716 году в нем насчитывалось 600 дворов и проживало около 3 тысяч человек», ━ поделились специалисты Центра. Но с окончанием Северной войны потребность в военной продукции снизилась, и завод начал постепенно приходить в упадок. В 1734 году он был окончательно закрыт.

К сожалению, ни одно из зданий Петровского завода не сохранилось до наших дней. Но память о нем жива. На месте заводской плотины был построен мост через Лососинку, который сегодня носит имя Марка Пименова. А территория, где когда-то кипела жизнь, теперь является частью прибрежной парковой зоны города, подчеркнули в Центре.