«Никаких носков»: психолог рассказала о пяти худших подарках мужчине на 23 февраля

Эксперт перечислила нежелательные «сюрпризы» для представителей сильного пола на День защитников Отечества.

Пять худших подарков мужчине на 23 февраля перечислила «Мосленте» психолог Юлия Короткова. Она посоветовала не дарить носки.

«Никаких носков в консервных банках, танков из носков, букетов из носков», — заявила специалист.

К нежелательным сюрпризам психолог также отнесла трусы, пивные кружки и бесполезные, по ее словам, «пылесборники» — статуэтки, магниты и значки.

Отдельно эксперт порекомендовала не дарить футболки с принтами «Лучший муж», «Лучший папа» и прочими. Короткова пояснила, что не всем захочется носить такие вещи. «Не ставьте мужчину в неудобное положение», — отметила она.

Психолог поделилась способом удачно отметить День защитника Отечества. «Слушайте внимательно, что мужчина хочет, о чем мечтает. Здесь мужчины более прямолинейны, чем женщины. Устройте романтическое свидание, подарите поход в тир, катание на танках. Сделайте так, чтобы он получил незабываемые эмоции», — посоветовала она.