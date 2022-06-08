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Никакого кайфа: почему скульптору из Карелии стало скучно делать БДСМ-мебель

Новости. Общество
19:00, 27 Июня 2022
фото: © Людмила Корвякова / «Столица на Онего»

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Предприниматель и скульптор Сергей Гапанович стал последним героем рубрики «Кофе со сливками» и рассказал, как жить и работать в удовольствие.

Первый выпуск «Кофе со сливками» вышел летом 2015 года. Бывший глава Карелии Александр Худилайнен сварил кофе в «Crema Caffe» и стойко выдержал расспросы о своей элитной квартире. С тех пор прошло семь лет, и так случилось, что свое последнее интервью для «Кофе со сливками» автор проекта и теперь уже бывший главный редактор «Столицы на Онего» Наталья Захарчук записала в той самой кофейне.   

Сергей Гапанович — владелец «Crema» и карельский скульптор, создавший знаменитую «Долину зайцев». Ему все равно, как он выглядит и во что одет. Однажды гости пытались выгнать его из собственного заведения, приняв за бомжа, — он пришел в кофейню в пыльной одежде из мастерской. При этом его работы выставляются в престижных московских галереях и продаются за сотни тысяч рублей. Уверены, что, если кто-то и прославит Карелию в мире современного искусства, это будет именно он — яркий, глубокий и безбашенный Гапанович.  

На вопрос Натальи Захарчук, какой бизнес-проект Сергей считает самым успешным, он ответил:

— Да все они успешные. Причем вне зависимости от того, сколько денег принесли. Для меня же не деньги главное. Главное, чтобы ты удовольствие получал.

Про это мало кто знает, но мы однажды создали производство БДСМ-мебели. Это было в Петрозаводске, но мы продавали товары на всю Россию, хотя особо это не афишировали.

А началось с того, что мы начали экспериментировать и искать рынок, куда можно было бы зайти на низких инвестициях. Протестили, оказалось, что всего 2-3 компании работают в этой сфере, и мы туда вложились. Оказалось, что деньги там — сумасшедшие. Экономика примерно такая: производство колодки — 2-3 500 рублей, а продавалась она от 10 000. То есть вложения — маленькие, а прибыль — очень большая. И заказов — много. И разнообразие — большое. Чего там только нет!.. У меня до сих пор в мастерской лежит одна колодка на память… Помню, нам как-то даже клетку заказали метр на метр с мягкой подложкой из кожзаменителя. Она в районе 110 тысяч стоила. Это очень дорого для такой вещи.

— Почему же ты тогда все бросил?

— Не интересно. Мы относились к этому, как к эксперименту. Попробовали зайти на рынок — получилось. Если бы хотели — наняли бы управляющего и продолжили этим заниматься. Но мы не захотели. Мы от этого кайф не получали. Никакого удовольствия. Проснувшись утром, не думали: блин, вот как бы нам колодки получше сделать… Скучно стало.

Интервью с Сергеем Гапановичем читайте в рубрике «Кофе со сливками».

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