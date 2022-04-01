«Никакого уныния не испытываю»: что рассказал Владимир Любарский о своей работе за год на посту главы Петрозаводска

Депутаты Петросовета поставили Владимиру Любарскому за работу оценку «удовлетворительно». А какова его личная оценка первого года работы, узнала журналист «Столицы на Онего».

На вопрос, какова ваша личная оценка первого года работы, Владимир Любарский ответил:

- Я не берусь сам себя оценивать. Это неправильно. Объективно оценить работу может только кто-то другой. Пускай оценивают горожане.

Я могу лишь сказать, что год был непростой. Но с точки зрения опыта и понимания, верной ли дорогой мы идем, правильные ли выводы мы делаем, год был очень полезным. При всей сложности существования в рамках института открытости (ежедневно только ко мне в «личку» Вконтакте приходит до 140 сообщений!) я считаю, что мы приняли правильное решение. Люди часто подсказывают, как решить ту или проблему. Поэтому никакого уныния не испытываю. Надеюсь на помощь республики и петрозаводчан. Вместе мы сможем сделать очень многое для развития нашего города.

Что рассказал Владимир Любарский о транспорте и благоустройстве города, об уборке дорог, читайте в большом интервью.