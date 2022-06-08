Никита Михалков считает попытки российского кино подражать Голливуду безуспешными

Кинорежиссер Никита Михалков рассказал, почему российский кинематограф не может подражать Голливуду.

Своим мнением известный российский режиссер и актер поделился с РИА Новости.

«Я считаю, что наша страстная попытка быть на кого-то похожим не увенчалась успехом. Мы вроде похожи, но мы — это что-то другое. Я вот не могу представить себе, как ко мне отнесся бы мой зритель, если бы я снял „Терминатора“. Он был бы, мягко говоря, удивлен, правда? Мы — другие, мы — о другом», — цитирует РИА Новости Михалкова.

По мнению режиссера, за 20 лет Голливуд «заставил и своих зрителей, и мировых считать, что они лучшие».

«Но если искать в этом кино смыслы, то одной руки хватит пересчитать картины, которые выходят в Голливуде в год и имеют смыслы. Все остальное — это шоу, зрелище. Я не против зрелищ. Но я бы хотел, чтобы оно было наполнено поисками смысла», — подчеркнул Михалков.