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"Никогда не знаешь, что скрывается под толщей льда"

Новости. Общество
15:42, 12 Декабря 2020
фото: Администрация Петрозаводска
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В Управлении МЧС по Карелии напомнили правила зимней рыбалки.

В МЧС напомнили, что безопасный ледовый покров должен составлять не менее 10 сантиметров.

«Специалисты утверждают, даже если в одном месте лёд прочный, то совсем рядом ситуация может быть иная. Неизвестность - самая главная опасность водоёмов в любое время года. Никогда не знаешь, что скрывается под толщей льда, снега или воды.

Даже опытным рыбакам необходимо быть осторожными и не пренебрегать советами специалистов по безопасности.

При выходе на лёд нужно обязательно оставить информацию о себе родственникам или знакомым, уточнить прогноз погоды (в ненастную погоду или при плохой видимости от рыбалки лучше воздержаться). Необходимо обязательно иметь при себе заряженный мобильный телефон.

Определите маршрут движения. Необходимо осторожно спускаться с берега: лёд может неплотно соединяться с сушей. Быстро покиньте опасное место, если из пробитой лунки начинает бить фонтаном вода.

При переходе по льду группами необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-7 метров. Не делайте около себя много лунок, не приближайтесь к тем местам, где во льду имеются вмёрзшие коряги, водоросли и воздушные пузыри.

Имейте при себе специальные когти (спасалки) - две палочки-рукоятки с металлическими штырями на концах или же обычные большие гвозди, соединённые шнуром, ими хорошо цепляться за лёд. Не забывайте брать с собой еще одно элементарное средство спасения: это верёвка или шнур длинной 12-15 метров, на одном конце которого должен быть закреплён груз 400-500 граммов, а на другом изготовлена петля.

Исключите употребление спиртных напитков: алкоголь притупляет внимание и реакцию, в состоянии опьянения невозможно адекватно оценить ситуацию и степень ее опасности.

Основное внимание нужно уделять профилактике охлаждения и переохлаждения организма, особенно надёжно нужно защищать от холода ноги, поясницу, голову, шею и кисти рук. Важным элементом зимней рыбалки является надёжное и тёплое сиденье, ветрозащитное приспособление, термос с горячим чаем.

Совершать переходы по льду после наступления темноты не стоит ни при каких обстоятельствах. Возвращаться с рыбалки нужно тем же маршрутом.

Выезд на лёд на автотранспорте всегда опасен! Переезд возможен только по официально разрешённым переправам.

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Комментарии

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