Николай Дроздов прокомментировал новость о госпитализации с онкологией

Известный телеведущий, защищавший в Петрозаводске докторскую диссертацию, рассказал о своем здоровье.
Известный российский телеведущий, доктор биологических наук, профессор МГУ Николай Дроздов отреагировал на слухи о том, что врачи обнаружили у него рак. Его комментарий передает Лента.ру со ссылкой на телеканал «Звезда».
Дроздов опроверг новость о том, что у него выявили рак. По словам телеведущего, с ним все в порядке.
Он добавил, что сейчас находится дома с женой.
О том, что у Дроздова диагностировали рак, сообщило ранее 6 октября издание Shot в Telegram. Утверждалось, что врачи обнаружили у ведущего злокачественное образование в предстательной железе.
В августе Дроздов рассказал, что перенес операцию на кишечнике. По его словам, операция длилась 15 минут и прошла успешно.
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