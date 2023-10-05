Николай Дроздов прокомментировал новость о госпитализации с онкологией

Известный телеведущий, защищавший в Петрозаводске докторскую диссертацию, рассказал о своем здоровье.

Известный российский телеведущий, доктор биологических наук, профессор МГУ Николай Дроздов отреагировал на слухи о том, что врачи обнаружили у него рак. Его комментарий передает Лента.ру со ссылкой на телеканал «Звезда».

Дроздов опроверг новость о том, что у него выявили рак. По словам телеведущего, с ним все в порядке.

Он добавил, что сейчас находится дома с женой.

О том, что у Дроздова диагностировали рак, сообщило ранее 6 октября издание Shot в Telegram. Утверждалось, что врачи обнаружили у ведущего злокачественное образование в предстательной железе.

В августе Дроздов рассказал, что перенес операцию на кишечнике. По его словам, операция длилась 15 минут и прошла успешно.