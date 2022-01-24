Николай Патрушев заложит в Петрозаводске капсулу в честь начала строительства цифровой верфи

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев посетит столицу Карелии.

В ходе рабочего визита в республику 27 января Николай Патрушев примет участие в церемонии закладки памятной капсулы в знак начала реализации проекта строительства цифровой верфи. Мероприятие пройдет на территории Онежского судостроительно-судоремонтного завода. Об этом рассказали в пресс-службе СовБеза РФ.

Проект по созданию цифровой верфи, модернизации завода реализуется в соответствии с поручением президента России, решением Совета Безопасности РФ и Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии.

В четверг также состоится церемония спуска на воду краболовного судна, построенного на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе.

Ранее сообщалось, министр энергетики России приехал в Карелию.