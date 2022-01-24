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Николай Патрушев заложит в Петрозаводске капсулу в честь начала строительства цифровой верфи

Новости. Общество
14:18, 25 Января 2022
фото: © ТАСС / Артем Коротаев; Правительство Карелии

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Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев посетит столицу Карелии.

В ходе рабочего визита в республику 27 января Николай Патрушев примет участие в церемонии закладки памятной капсулы в знак начала реализации проекта строительства цифровой верфи. Мероприятие пройдет на территории Онежского судостроительно-судоремонтного завода. Об этом рассказали в пресс-службе СовБеза РФ.

Проект по созданию цифровой верфи, модернизации завода реализуется в соответствии с поручением президента России, решением Совета Безопасности РФ и Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии.

В четверг также состоится церемония спуска на воду краболовного  судна, построенного на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе.

Ранее сообщалось, министр энергетики России приехал в Карелию.

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Комментарии

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Leopol'd
2022-01-25 15:14:15
А зачем?! Кто-нибудь слышал о том, как благодарные потомки открыли капсулу, заложенную лет 50 назад... От поста Патрушева в сети больше пользы было бы. Да и ехать не надо.
Саныч
2022-01-25 14:46:02
Пусть сначала предыдущие невоплощенные в жизнь капсулы выкопает.
Изя
2022-01-25 14:31:21
Не спроста приедет , не спроста . Может по губернатору будет решать ???))) :)
Гость
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