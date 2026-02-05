Николай Цискаридзе предложил ввести официальный дресс-код для зрителей в театрах

Инициатива одного из самых известных российских балетных деятелей возобновляет дискуссию о формате и степени регулирования зрительского этикета.

Народный артист России, ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе высказался за необходимость официального регулирования допустимой одежды для зрителей в театрах.

Цискаридзе считает, что культура посещения театра нуждается в чётких правилах, которые должны быть установлены на государственном уровне.

— Видимо, мы живем в такое время, когда надо заранее описывать правила. Видимо, министерство культуры должно этим тоже заняться для того, чтобы издать эти правила и все им следовали, — цитирует артиста «РИА Новости».

По его словам, определённые требования к внешнему виду в таких учреждениях культуры основаны на логике уважения — как к самому месту, так и к окружающим людям.

— В театр нельзя приходить в шлепках, нельзя приходить в шортах, нельзя ложиться на бордюры. Это нормально, это просто уважение одного человека к другому и тому месту, где он находится, — пояснил свою позицию Николай Цискаридзе.

Ранее мы рассказывали, что спектакль по мотивам «Маленького принца» представят в Карелии.