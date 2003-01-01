«Никому не называйте пароли»: жителям Карелии рассказали, как не попасться на уловки псевдокурьеров маркетплейсов

Жителей республики предостерегли от новой схемы обмана, разработанной киберпреступниками.
Телефонные мошенники разработали новую схему обмана, при которой выдают себя за курьеров популярных маркетплейсов, сообщили в пресс-службе Банка России.
— Преступники звонят людям и представляются сотрудниками онлайн-платформ или курьерами. Они сообщают о доставке уже оплаченного товара и просят подтвердить его получение. Если человек ответит, что ничего не заказывал, злоумышленники внушают ему, что это якобы подарок или сюрприз от знакомых. При этом аферисты могут обратиться к своей жертве по имени и фамилии, а также назвать адрес человека или место его работы. Эти данные мошенники могут получить, например, из социальных сетей, — объяснили там.
Затем киберпреступники просят человека назвать код из SMS-сообщения или push-уведомления, необходимый для «подтверждения» даты и места получения заказа. Однако делать этого ни в коем случае нельзя — отправленные цифры представляют собой одноразовый пароль от интернет-банка, с помощью которого злоумышленники смогут войти в аккаунт пользователя и похитить все деньги с его счёта.
— При поступлении такого звонка немедленно прервите разговор, никому не называйте коды и пароли из сообщений, кем бы ни представился собеседник. Настоящие сотрудники маркетплейсов не спрашивают персональные и финансовые данные своих клиентов. Чтобы избежать обмана, не размещайте личную информацию в соцсетях и других открытых ресурсах — мошенники могут использовать ее в своих схемах, чтобы быстрее войти в доверие, — рассказал начальник отдела безопасности Отделения-НБ Республика Карелия Северо-Западного ГУ Банка России Вадим Попов.
