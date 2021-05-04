О войне и Победе говорили, говорят и будут говорить - вспоминаем "Как это было".

«В откровенных, „непарадных“ рассказах ветеранов война представлялась сложнее, чем только победы и героизм. Вспоминали и горечь поражений, и боль утрат, зверства врагов, чьи-то ошибки и головотяпство, случаи трусости, подлости, предательства. На войне, как на войне.

Но никто из ветеранов войны никогда не ставил под сомнение подвиг Красной Армии, советского народа, сокрушивших фашизм, величие и значение Победы».

Подробнее — в тексте Армаса Машина.