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«Никто из ветеранов войны никогда не ставил под сомнение подвиг Красной Армии»

Новости. Общество
11:30, 05 Мая 2021
фото: Борис Семенов
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О войне и Победе говорили, говорят и будут говорить - вспоминаем "Как это было".

«В откровенных, „непарадных“ рассказах ветеранов война представлялась сложнее, чем только победы и героизм. Вспоминали и горечь поражений, и боль утрат, зверства врагов, чьи-то ошибки и головотяпство, случаи трусости, подлости, предательства. На войне, как на войне.

Но никто из ветеранов войны никогда не ставил под сомнение подвиг Красной Армии, советского народа, сокрушивших фашизм, величие и значение Победы».

Подробнее — в тексте Армаса Машина.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-05-05 13:35:56
А кто сомневвется?!
По разному оценивают цену этой победы! Сколько людей, судеб загубили... Но не факт, что по-другому смогли бы победить. Сослагательное тут бессмысленно.
С праздником!!!
Вася
2021-05-05 12:15:25
Цель наших псевдолибералов, твердящих о «свободе личности», которая дескать важнее, чем строительство яхт и дворцов — это разрушение России в угоду Западу.
Off
2021-05-05 12:04:06
К чему это? Понятно , что никто не принижает значимость победы. Или вы ходите по кругу и уговариваете друг друга , в этом ?
Дур-дом
2021-05-05 11:47:31
Так мало осталось ветеранов войны,тех,кто на самом деле прошёл всю войну.....и ещё печальней,когда ветеранов войны начали использовать в политических целях !
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