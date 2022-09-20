«Никто, кроме вас, не защитит вас»: депутат Петросовета высказался о величии страны

Депутат горсовета Петрозаводска от «Единой России» Павел Петров высказался о том, «как сделать любую страну великой».

Так озаглавлен его пост на личной странице Вконтакте.

«Приравняйте коррупцию к измене Родине, а коррупционеров — к предателям, вплоть до седьмого колена… Сделайте три профессии самыми высокооплачиваемыми и уважаемыми. Это — военные, учителя и врачи… И самое главное — работайте, работайте и работайте, потому как никто, кроме вас, не защитит вас, никто не накормит вас, кроме вас самих, и ваша страна нужна только вам и больше никому. Когда это станет не просто словами и простым лозунгом, а станет образом вашей жизни, значит, вы добились своего…», — написал депутат.

По его словам, «то, что веками портилось и извращалось, не может измениться в несколько лет».

«Реформы имеют в виду не настоящее, а будущее», — добавил Петров.