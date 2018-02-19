Жители поселка Чална в Карелии узнали о том, что водопроводная вода отравлена лишь на следующий день после аварии на канализационных сетях, до этого они продолжали пить опасную воду.

Авария на канализационных и водопроводных сетях в поселке Чална произошла шестого фераля. По нашей информации, местом аварии стал участок сетей в районе новостроек, предназначенных для переселенцев из аварийного жилья. По информации жителей поселка, люди узнали о том, что вода в водопроводе непригодна для питья лишь на следующий день.

"Авария-то была шестого (ред.- февраля). Вот что жителей больше всего возмутило: шестого числа - это вторник был. А люди узнали об этом только седьмого - в среду. И они утром вставали, пили воду, чистили зубы. То есть они об этой аварии не знали. Никто не предупредил, что канализация попала в водопровод",- рассказала депутат Пряжинского района Оксана Ерюшкина.

Что еще сказала Оксана Ерюшкина, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".