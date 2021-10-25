В Центре поморской культуры Беломорска рассказали, что ждет учреждение после реорганизации.

Напомним, в Беломорске упраздняют Центр поморской культуры. Постановление районной администрации о реорганизации муниципальных бюджетных учреждений «Беломорский районный краеведческий музей «Беломорские петроглифы» и «Центр поморской культуры» датировано 19 октября.

О дальнейшей судьбе учреждения рассказала газета «Беломорская трибуна», редактор которой встретился с сотрудниками Центра поморской культуры.

«Никто не собирается уничтожать Центр поморской культуры — как уже говорят некоторые… Что за абсурд! Он становится структурным подразделением Беломорского краеведческого музея, что совершенно логично вытекает из целей и задач этих двух учреждений, которые на сегодняшний день в большей степени дублируют друг друга, чем дополняют. Даже территориально — два учреждения работают в одном здании. Это мы узнали из постановления администрации, из разговора с заместителем главы администрации района Еленой Котиновой. Не будет ликвидировано ни одно направление деятельности Центра, ни один проект, останутся работать все основные специалисты. Напротив, этнографические фонды Беломорского краеведческого музея и его коллекции будут способствовать большей эффективности деятельности Центра», — сказала Светлана Кошкина.

По словам директора музея «Беломорские петроглифы» Сергея Щуковского, сотрудники которого также получили уведомления, реорганизация будет способствовать объединению ресурсов двух учреждений и более эффективному развитию основных направлений: археологического с павильоном «Бесовы следки» и Залавругой и этнографического, которое сосредоточится в Центре поморской культуры, как структурном подразделении музея.

«Мы разговаривали с коллегами из Центра поморской культуры, прикидывали примерно-верно пути дальнейшего взаимодействия, — прокомментировал Сергей Валентинович, — их оказалось довольно много, видятся перспективы и точки роста».

Что касается Поморского русского народного хора, то этот коллектив или останется в составе музея или есть предложение вернуться в родные стены — районный дом культуры, где существуют наиболее благоприятные условия для организации творческой деятельности коллектива, который в 2022 году отметит 85-летний юбилей.

В отделе культуры администрации считают, что нет никаких оснований для создания «волны негатива». Сохранение традиций национальных культур на территории Беломорского Поморья — одна из наиважнейших задач деятельности районной администрации. Администрация всемерно поддерживает самые различные начинания. Яркие тому примеры: в 2020 году реализован проект «Лавка мастеров «Беломорские рукомесла»; в настоящее время идёт работа по реализации проекта «Артель золотошвеек «Золотая нить Поморья».