Реклама

«Никто не собирается уничтожать Центр поморской культуры»

Новости. Общество
16:16, 25 Октября 2021
фото: © «Беломорская трибуна»

Новости партнеров

В Центре поморской культуры Беломорска рассказали, что ждет учреждение после реорганизации.

Напомним, в Беломорске упраздняют Центр поморской культуры. Постановление районной администрации о реорганизации муниципальных бюджетных учреждений «Беломорский районный краеведческий музей «Беломорские петроглифы» и «Центр поморской культуры» датировано 19 октября.

О дальнейшей судьбе учреждения рассказала газета «Беломорская трибуна», редактор которой встретился с сотрудниками Центра поморской культуры.

«Никто не собирается уничтожать Центр поморской культуры — как уже говорят некоторые… Что за абсурд! Он становится структурным подразделением Беломорского краеведческого музея, что совершенно логично вытекает из целей и задач этих двух учреждений, которые на сегодняшний день в большей степени дублируют друг друга, чем дополняют. Даже территориально — два учреждения работают в одном здании. Это мы узнали из постановления администрации, из разговора с заместителем главы администрации района Еленой Котиновой. Не будет ликвидировано ни одно направление деятельности Центра, ни один проект, останутся работать все основные специалисты. Напротив, этнографические фонды Беломорского краеведческого музея и его коллекции будут способствовать большей эффективности деятельности Центра», — сказала  Светлана Кошкина.

По словам директора музея «Беломорские петроглифы» Сергея Щуковского, сотрудники которого также получили уведомления, реорганизация будет способствовать объединению ресурсов двух учреждений и более эффективному развитию основных направлений: археологического с павильоном «Бесовы следки» и Залавругой и этнографического, которое сосредоточится в Центре поморской культуры, как структурном подразделении музея.

«Мы разговаривали с коллегами из Центра поморской культуры, прикидывали примерно-верно пути дальнейшего взаимодействия, — прокомментировал Сергей Валентинович, — их оказалось довольно много, видятся перспективы и точки роста».

Что касается Поморского русского народного хора, то этот коллектив или останется в составе музея или есть предложение вернуться в родные стены — районный дом культуры, где существуют наиболее благоприятные условия для организации творческой деятельности коллектива, который в 2022 году отметит 85-летний юбилей.

В отделе культуры администрации считают, что нет никаких оснований для создания «волны негатива». Сохранение традиций национальных культур на территории Беломорского Поморья — одна из наиважнейших задач деятельности районной администрации. Администрация всемерно поддерживает самые различные начинания. Яркие тому примеры: в 2020 году реализован проект «Лавка мастеров «Беломорские рукомесла»; в настоящее время идёт работа по реализации проекта «Артель золотошвеек «Золотая нить Поморья».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
amez
2021-10-25 16:46:37
Давно уже нет слова уничтожить, есть - оптимизировать!
Эксперд
2021-10-25 16:22:14
Некоторые -это поташев. Постоянно нагнетает социальную напряженность в приграничном регионе Российской Федерации.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2021, 10:44
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за коронавируса
19.10.2021, 19:40
В Петрозаводске администрация поликлиники опровергла информацию о нищенских зарплатах медиков
21.10.2021, 08:30
Стало известно, как будут работать магазины в выходные дни с 30 октября по 7 ноября
18.10.2021, 16:07
Шесть привитых от коронавируса пациентов скончались с начала сентября в Карелии
20.10.2021, 19:43
С места страшной аварии на скользкой дороге в Петрозаводске госпитализирован ребенок с женщиной
19.10.2021, 14:51
Врач из Петрозаводска получила зарплату за месяц работы в поликлинике и решила пойти в продавщицы

Чтиво

22.10.2021 10:41
Кофе со сливками
«Я — аномалия системы» 5
На таких одержимых и держится медицина: гость рубрики «Кофе со сливками» — врач-реаниматолог Максим Ткачук.  
Пять причин обратиться во «Фрау клиник»
21.10.2021 16:53
Поморский код 9
20.10.2021 14:41
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
Сегодня 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»