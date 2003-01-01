«Никто не верил в чудо» в Карелии врачи спасли пациента с тяжелыми травмами головы

У пациента почти не было шансов выжить, его могли не довезти до медучреждения живым.

В Карелии врачи спасли пациента с травмами головы, при которых выживает менее 10% пациентов. О маленьком чуде рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

Мужчина получил крайне тяжелые травмы головы в результате несчастного случая и находился в критическом состоянии в реанимации Сегежской центральной районной больницы. С просьбой о помощи министру здравоохранения написала дочь пострадавшего.

Охлопков связался с нейрохирургами Республиканской больницы имени Баранова в Петрозаводске. Было принято решение направить в Сегежу реаниматолога Алексея Сафронова из территориального центра медицины катастроф. После тщательного осмотра и консультаций врачи приняли решение транспортировать пациента в Петрозаводск.

Это был рискованный шаг, ведь при таких травмах летальность — выше 90%. «Пациента могли не довезти живым», — признался позже Охлопков.

В Республиканской больнице пациента принял дежуривший в ту ночь нейрохирург Дмитрий Тарасов. Реаниматолог Андрей Дороженко провел дополнительные консультации. Обследование показало, что операция не требуется, но необходимо сложное консервативное лечение, возможное только в условиях Республиканской больницы.

Целую неделю мужчина находился на грани жизни и смерти. Его состояние оставалось крайне тяжелым, но стабильным — без ухудшений. «Никто не верил в чудо», — рассказал министр здравоохранения.

Пациент по-прежнему находится в тяжелом состоянии, при этом врачи отмечают отсутствие отрицательной динамики.