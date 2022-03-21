Никто не захотел подводить инфраструктуру к новому кварталу в поселке Калевала в Карелии

Аукцион начальной стоимостью почти в 246 миллионов рублей признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Управление капитального строительства Карелии признало несостоявшимся аукцион на подведение дорожной и коммунальной инфраструктуры к новому кварталу «Ликопяя» в поселке Калевала. Как говорится в протоколе конкурсной комиссии, на участие в торгах не было подано ни одной заявки.

Напомним, на территории планируемого квартала предполагалось выделение земельных участков под индивидуальное жилье. Начальная стоимость контракта была определена почти в 246 миллионов рублей.

На эти средства республиканские власти рассчитывали построить улично-дорожную сеть, водопровод, канализацию и подвести энергоснабжение. Финансировать работы планировалось за счет федерального бюджета.