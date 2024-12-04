Нива в Петрозаводске уходила от погони через разделительную полосу

Нарушитель ПДД на оживленной магистрали города уходил от экипажа дорожных инспекторов весьма отчаянно.

В городском телеграм-канале «Карельский Дворик» опубликовали видео, как водитель Нивы 7 декабря поздно вечером, явно нарушивший правила дорожного движения, уходил от экипажа ГАИ на Древлянке.

Сначала автомобиль мчался по трассе, затем резко свернул налево через разделительную полосу.

Авторы поста предположили, что нарушителя мог остановить другой экипаж.

Подробности выясняются.