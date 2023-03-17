Низкая ставка по кредиту наличными в Газпромбанке. Всего 6 дней.

Всего 6 дней с 12 по 17 декабря включительно ставка по кредиту наличными будет снижена до 3,9% годовых при условии личного страхования.

Декабрь традиционно связан с новогодней суетой. Надо купить подарки, накрыть стол, украсить дом и себя любимого. При этом возникает два вечных вопроса: где на всё это взять время и деньги?

Газпромбанк знает ответ.

Всего 6 дней с 12 по 17 декабря включительно ставка по кредиту наличными будет снижена до 3,9% годовых при условии личного страхования. Кроме того, мы увеличили время работы офиса, а также будем открыты в субботу, чтобы петрозаводчане смогли в более комфортном режиме решить свои финансовые вопросы.

Наши специалисты всегда помогут и подскажут наилучшее решение.

Адрес офиса Газпромбанка в Петрозаводске:

пр. Ленина, д. 25

Режим работы:

Пн-Пт: 09:30–20:00

Сб: 11:00–15:00

Условия акции

Период проведения акции: С 12 по 18 декабря 2022 года. Процентная ставка и сумма кредита: 3,9% — при сумме от 1 млн ₽ до 7 млн , ₽ 6% — при сумме от 300 тыс. ₽ до 999 999,99 ₽. Страхование: Ставка действует при условии наличия личного страхования заемщика. Срок: От 13 месяцев до 7 лет. Валюта: Рубли РФ. Цель: на любые цели. Тип платежа: Аннуитетные платежи Сумма ежемесячного платежа не меняется на протяжении всего срока кредита.

Кредит без обеспечения. Не оферта. Самая низкая ставка года — по сравнению с действующими ставками в Банк ГПБ (АО) в 2022 году в рамках потребительского кредитования.

Подробные условия на сайте банка.

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