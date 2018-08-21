Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Политика
09:28, 21 Августа 2018

"Низкий интерес к выборам в Карелии обусловлен снижающимся уровнем реальной борьбы за власть"

По теме

Политолог прогнозирует низкую явку на довыборах в Петросовет
17.08.18 07:15
Появилось видео со свадьбы Натальи Поклонской
16.08.18 21:30
"Ку-ку, это я!": учительница Путина рассказала, как он сбегал с уроков
15.08.18 20:20
Все новости
Загрузка...

Движение "Голос" будет наблюдать за сентябрьскими выборами в Карелии, несмотря на то, что они мало интересны избирателям.

Движение в защиту прав избирателей "Голос" наблюдает за выборами, которые состоятся в Единый день голосования, 9 сентября. В этот день в Петрозаводске пройдут довыборы депутата Петросовета, а в целом по республике будут распределены более 600 мандатов муниципальных депутатов.

После мартовской кампании по массовой административной и корпоративной мобилизации сентябрьское электоральное событие вызовет заметно меньший интерес избирателей. Однако это не означает, что борьба за честные выборы должна перейти в фазу смирения и апатии. Напротив, выявленное на президентских выборах (и Карелия здесь, к сожалению, не исключение) указывает, что они всё более приобретают советский характер – с застывшей партийной системой под патронажем главного неформального участника в лице постоянно обновляющейся бюрократии. В этих условиях многократно возрастает значение долгосрочного (а не только краткосрочного, то есть проводимого в день голосования) общественного наблюдения.

Наверняка многие читатели "Столицы на Онего" помнят, как в мартовскую кампанию ответственные лица Общественной палаты Карелии заявляли, что на каждый избирательный участок заступят по два общественных контролёра, которые будут внимательно следить за соблюдением прав граждан при реализации ими своих избирательных прав.

Кто-нибудь видел обещанный республиканской Общественной палатой доклад по итогам наблюдения? Было ли выявлено хоть одно ограничение избирательного права или нарушение процедуры? Была ли подана хоть одна жалоба? Каковы результаты рассмотрения? Чем завершился "конкурс на лучшего наблюдателя в разных номинациях"? Чем вообще теперь занимается эта тысяча карельских "общественных наблюдателей"? Готовятся ли прилежно к сентябрьским выборам? Читают ли методические материалы?

Продолжение читайте здесь.

По теме

Политолог прогнозирует низкую явку на довыборах в Петросовет
17.08.18 07:15
Появилось видео со свадьбы Натальи Поклонской
16.08.18 21:30
"Ку-ку, это я!": учительница Путина рассказала, как он сбегал с уроков
15.08.18 20:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Иван Васильевич
2018-08-21 10:00:17
Просто слово "выборы" уже никаких эмоций не вызывает,все понимают,что выиграть честному , не подкупному и имеющему своё мнение человеку, уже практически невозможно,весь "спектакль" давно отрежиссирован, и,если не хочешь неприятностей и оказаться на месте "некоторых товарищей"(и они не без греха,конечно),то лучше просто жить ,здесь уже ничего не изменится.....
ПлачУ и ПлАчу
2018-08-21 10:12:24
Иван Васильевич, ну нет, просто жить - удел неудачников, которые как раз стремятся в чиновники, умные валят толпами отседа.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2018, 12:35
ВИДЕО: В Петрозаводске парочка занялась сексом на скамейке (+18)
17.08.2018, 16:02
В Карелии нашли мужчину, который ушел из дома в шлепках, и пропадал девять дней
14.08.2018, 07:20
Сын депутата Красулина получил должность от Парфенчикова
16.08.2018, 16:18
Почему "Магнит" и "Лента" приостановили продажу алкоголя в Карелии
16.08.2018, 12:40
Кто поджег Успенскую церковь?
15.08.2018, 12:38
ВИДЕО: Мужчина забыл в банкомате на Кукковке 200 тысяч рублей – вот, что из этого вышло

Аналитика

Сегодня 09:33
Капитал
Работает там, где не работают другие
Новая марка спутникового интернета "SenSat" теперь доступна жителям Карелии.
Без смирения и апатии
Сегодня 09:17
Карелия и Китай представили совместные проекты 5
16.08.2018 14:41
Кто поджег Успенскую церковь?
16.08.2018 12:40
Услуга для ветерана 1
13.08.2018 09:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 08:58
Без политики
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку"
Автор "Долины зайцев" Сергей Гапанович поделился своими идеями, как сделать Карелию яркой, нескучной, привлекательной – чтобы понравилось не только туристам, но и местным – детям, прежде всего.
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
"Рожденный пить любить не может" 3
16.08.2018 11:13
Витамин D. Всем выйти из сумрака
08.08.2018 10:55
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
16.08.2018 11:28
все фото и видео

Опрос

Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»