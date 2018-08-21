"Низкий интерес к выборам в Карелии обусловлен снижающимся уровнем реальной борьбы за власть"

Движение "Голос" будет наблюдать за сентябрьскими выборами в Карелии, несмотря на то, что они мало интересны избирателям.

Движение в защиту прав избирателей "Голос" наблюдает за выборами, которые состоятся в Единый день голосования, 9 сентября. В этот день в Петрозаводске пройдут довыборы депутата Петросовета, а в целом по республике будут распределены более 600 мандатов муниципальных депутатов.

После мартовской кампании по массовой административной и корпоративной мобилизации сентябрьское электоральное событие вызовет заметно меньший интерес избирателей. Однако это не означает, что борьба за честные выборы должна перейти в фазу смирения и апатии. Напротив, выявленное на президентских выборах (и Карелия здесь, к сожалению, не исключение) указывает, что они всё более приобретают советский характер – с застывшей партийной системой под патронажем главного неформального участника в лице постоянно обновляющейся бюрократии. В этих условиях многократно возрастает значение долгосрочного (а не только краткосрочного, то есть проводимого в день голосования) общественного наблюдения.

Наверняка многие читатели "Столицы на Онего" помнят, как в мартовскую кампанию ответственные лица Общественной палаты Карелии заявляли, что на каждый избирательный участок заступят по два общественных контролёра, которые будут внимательно следить за соблюдением прав граждан при реализации ими своих избирательных прав.

Кто-нибудь видел обещанный республиканской Общественной палатой доклад по итогам наблюдения? Было ли выявлено хоть одно ограничение избирательного права или нарушение процедуры? Была ли подана хоть одна жалоба? Каковы результаты рассмотрения? Чем завершился "конкурс на лучшего наблюдателя в разных номинациях"? Чем вообще теперь занимается эта тысяча карельских "общественных наблюдателей"? Готовятся ли прилежно к сентябрьским выборам? Читают ли методические материалы?

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