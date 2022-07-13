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«Низкий поклон молодому герою»: Кондопога проводила в последний путь погибшего на Донбассе земляка (ВИДЕО)

Новости. Общество
07:15, 28 Июля 2022
фото: «О чем говорит Кондопога»/ВК

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В городе бумажников Карелии простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине Владиславом Терентьевым.

В минувшую среду, 27 июля, на площадке десантников у Дворца искусств в Кондопоге состоялся траурный митинг. Жители райцентра Карелии простились с Владиславом Терентьевым, погибшем на Донбассе.

Фото и видео с церемонии прощания с земляком, который служил механиком-водителем в зенитно-ракетном взводе, опубликовали в паблике «О чем говорит Кондопога».

«Низкий поклон молодому герою за то, что он не побоялся. Встал на защиту мирного населения. Спасибо родителям, которые воспитали такого героя. Мы будем помнить тебя и твой подвиг. Спи спокойно», - пишет автор фото и видео Светлана Куликова.

В школе №3 Кондопоги, где учился десантник Владислав, служивший по контракту в 76 дивизии, рассказали о том, каким был погибший.

«Каким он был? Обыкновенным человеком…. Для родных - хорошим сыном, братом, мужем и отцом. Для друзей и одноклассников – верным товарищем.

Учителя нашей школы вспоминают его как доброго, скромного и даже немного застенчивого ученика. Он ничем особенным не выделялся среди своих одноклассников. Занимался спортом, был трудолюбив и хорошо воспитан. Любил вместе со всеми ходить в походы, сплавляться на рафтах и играть в футбол», - пишут в паблике школы.

После окончания 9-го класса Влад поступил в кондопожский техникум. А потом была срочная военная служба, которая и определила его дальнейшую судьбу. Владислав выбрал служение Родине, став профессиональным военным, рассказали в школе №3.

Ранее сообщалось, Петрозаводск простился с погибшим на Донбассе гранатометчиком Арменом Мовсисяном.

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