«Низкий поклон воину»: в ходе спецоперации погиб уроженец Карелии

Во вторник Кондопожский район простится с погибшим на СВО Пикулевым Владиславом Викторовичем.

О гибели земляка на спецоперации сообщил глава администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин.

В ходе проведения специальной военной операции погиб Пикулев Владислав Викторович.



Администрация Кондопожского района, Совет депутатов города и района выразили соболезнования в связи с преждевременным уходом из жизни Владислава Викторовича.

«Вечная память и низкий поклон воину-защитнику Отечества», — написал в сети Дмитрий Зацепин.



Церемония прощания с Владиславом Пикулевым пройдет во вторник, 24 декабря, в 11.00 в Сквере воинской Славы у Дворца искусств.