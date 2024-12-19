«Низкий поклон воину»: в ходе спецоперации погиб уроженец Карелии

Во вторник Кондопожский район простится с погибшим на СВО Пикулевым Владиславом Викторовичем.
О гибели земляка на спецоперации сообщил глава администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин.
В ходе проведения специальной военной операции погиб Пикулев Владислав Викторович.
Администрация Кондопожского района, Совет депутатов города и района выразили соболезнования в связи с преждевременным уходом из жизни Владислава Викторовича.
«Вечная память и низкий поклон воину-защитнику Отечества», — написал в сети Дмитрий Зацепин.
Церемония прощания с Владиславом Пикулевым пройдет во вторник, 24 декабря, в 11.00 в Сквере воинской Славы у Дворца искусств.
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