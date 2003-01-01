«Низкий вам поклон»: житель Петрозаводска поблагодарил полицейских за спасение отца

Дорожные полицейские помогли оперативно доставить пожилого мужчину в тяжелом состоянии в больницу.
В понедельник, 25 августа, в соцсетях опубликовали письмо с теплыми словами в адрес сотрудников ГАИ Петрозаводска. Автор поста поблагодарил полицейских, которые помогли его пожилому отцу.
Как рассказали в Госавтоинспекции, в тот день лейтенанты полиции Илья Бойцов и Николай Чумак патрулировали район Силикатного завода. К ним за помощью обратился мужчина. Он сообщил, что его отец в тяжелом состоянии и нуждается в срочной госпитализации.
Полицейские быстро посадили пожилого мужчину в патрульную машину, включили спецсигналы и освободили дорогу до больницы. За несколько минут они доставили пациента к врачам.
«Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам ДПС, которые довезли моего папу с инсультом до больницы. Низкий вам поклон!» — написал благодарный сын в соцсетях.