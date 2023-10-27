«НЛО — неопознанный ледяной объект», — фотограф из Карелии стал призером международного конкурса

Работа Ильи Тимина заняла 3 место на Международном фотоконкурсе дикой природы «Золотая Черепаха».

Фотография Ильи Тимина стала призером на Международном фотоконкурсе дикой природы «Золотая Черепаха». Об этом рассказал сам карельский фотограф на своей странице в соцсети.

Фото, названное «НЛО — неопознанный ледяной объект», заняло 3 место в творческой рубрике «Искусство природы». Всего же на фотоконкурс поступили более 15 тысяч фотографий из более чем 100 стран.

Тут же Илья рассказал историю снимка. С журналисткой Натальей Захарчук они ездили в село Видлица Олонецкого района для интервью. Льдина необычной, идеально круглой формы была замечена на реке Олонка утром, но времени сфотографировать не было.

«А на обратном пути мы сделали остановку. Льдинка уже не вращалась, смерзлась, но интриговала. При съемке сверху стало понятно, что это так называемое «улово» с обратным течением реки. За счет встречных течений, льдинки стали вращаться по кругу и смерзлись в единый пласт, который при трении об берег и другие льдины стал идеально круглой формы. Улово реки превратилось в творчество природы — круглая льдина, как зрачок огромного глаза. «Кто-то за нами наблюдает!» «Неопознанный ледяной объект», — рассказал Илья Тимин.

Как отметил фотограф, он уже побеждал в конкурсе «Золотая Черепаха», но с работами из других, экзотических и труднодоступных мест. Сейчас же впервые награды удостоилась его фотография из родной Карелии.