Нобелевская премия мира досталась венесуэльской правозащитнице, а не Трампу

Нобелевский комитет присудил сегодня, 10 октября, премию мира. И она досталась не президенту США Дональду Трампу.

Награду получила Мария Корина Мачадо — инженер, оппозиционный лидер из Венесуэлы. Она бывший депутат, а ныне — символ сопротивления режиму Мадуро. Комитет наградил ее за борьбу за демократические права венесуэльцев и попытку обеспечить мирный переход к демократии.

Мачадо отстранили от парламента, запретили участвовать в президентских выборах 2023 года и подвергали преследованиям. Сейчас она продолжает свою работу в подполье.

Одним из кандидатов на премию был президент США Дональд Трамп, который, по его словам, за полгода своего президентства остановил семь войн.

Ранее мы рассказывали, что лауреатом Нобелевской премии по литературе стал венгерский классик антиутопии Ласло Краснахорка.