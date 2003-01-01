Нобелевскую премию по медицине присудили за разработку методов лечения болезней иммунной системы

Нобелевская премия по физиологии и медицине 2025 года присуждена «за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности».
Об этом говорится на сайте премии. Премию получат ученые Мэри Э. Брункоу, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи. Первые двое – представители США, третий – Японии.
Исследование ученых касается регуляторных Т-клеток. Оно привело к разработке потенциальных методов лечения болезней иммунной системы. Сейчас наработки проходят клинические испытания. На сайте говорится, что работа ученых дала надежду на излечение аутоиммунных заболеваний, повышение эффективности лечения рака и предотвращение серьезных осложнений у пациентов после трансплантации стволовых клеток.
Ученые получат 11 млн шведских крон (почти $1,2 млн). Премию они разделят между собой.
В прошлом году премию также присудили американским ученым за исследование руководящей роли микроРНК.
