«Ночь физкультурника» собрала в Петрозаводске более 800 участников

В субботу на Кургане в третий раз прошел фестиваль «Ночь физкультурника» (0+). В этом году были представлены сразу 10 спортивных направлений.

Впервые прошел турнир по флорболу, также сразились 14 лучших команд по баскетболу 3Х3, порядка 80 человек сыграли в дартс. Кроме того, во второй раз прошли соревнования по армрестлингу.

Главной фишкой фестиваля стало проведение первого в Карелии турнира по пляжному самбо, для организации которого на территорию «Кургана» с помощью самосвалов завезли более 20 тонн песка. Соревнования прошли на специально оборудованном корте 8Х8 метров.

— В отличие от спортивного самбо, здесь в каждой мужской возрастной категории всего 4 весовые. Обычно у нас их 9. Спортсмены съехались из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Волгограда и Республики Дагестан, — поделился с нами главный тренер сборной Карелии по самбо, вице-президент Федерации самбо республики Роман Шегельман.

«Гвоздём программы» стал спринт в гору, участие в котором приняли более 300 сильнейших лыжников, биатлонистов, ориентировщиков, легкоатлетов, тхэквондистов и борцов обоих полов. Победителями стали легкоатлеты Арсений Киселёв и Алина Путилина.

— Я более чем доволен. Крик трибун заводил, помогал бежать ещё быстрее. Я рад. Это моя первая победа. Честно признаться, я почти не готовился, но форма хорошая, совсем недавно закончили спортивный сезон. Я занимаюсь лёгкой атлетикой, состою в сборной команде России. А победа? Победа на вкус всегда самая сладкая! — выразил восторг Арсений Киселёв.

Завершился фестиваль «Ночь физкультурника» забегом по пересеченной местности на 7 км и 14 км, эстафетой «Летяга».

— Все участники — молодцы! Каждый показал силу, выносливость и любовь к движению, — сообщили в центре спортивной подготовки.

Победителями в забегах на 7 километров стали Гужиев Кирилл, Миронов Николай и Услугин Сергей, а среди девушек первые места на этой дистанции заняли Елена Пылинская, Наталья Фофанова, Ксения Кукушкина. В забегах на дистанцию 14 километров первые места заняли Иван Рой, Алексей Шилов и Андрей Трубилов, а среди девушек победителями стали Ольга Лазарькова, Светлана Ванжина, Арина Соловьева.

Проект «Ночь физкультурника» реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Фоторепортаж подготовила Людмила Корвякова. Смотрите его по ссылке.