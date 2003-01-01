Реклама на сайте
Новости

«Ночь физкультурника» собрала в Петрозаводске более 800 участников

15:20

Клещи атакуют Карелию: 53 новых укуса за неделю

15:00

Экспорт древесины из Карелии в ОАЭ и Египет вырос более чем на 80%

14:25

Элиссан Шандалович провел встречу с главами поселений Медвежьегорского района

14:09

Сбер и GigaChat рассказали о лучших локациях Карелии для бюджетного отдыха

14:03

Избившую двухмесячную дочь петрозаводчанку оставили под стражей

14:00

Родные пропавших из Апатитов туристов рассказали, где могут быть их близкие

13:20

По соседству с Карелией поезд переехал ноги уснувшего на путях молодого человека

13:00

В Карелии за выходные потушили семь лесных пожаров

12:40

На трассе Кочкома — госграница автомобиль улетел в кювет

12:20

У карельских медвежат в тверском центре спасения началась яблочная пора

12:05

В Петрозаводске сбили подростков на велосипеде и самокате

11:45

Предприимчивый кондопожанин обогатился на 10 тысяч рублей после похода в алкомаркет

11:30

Праздник в селе Реболы познакомил гостей с карельскими ремеслами

11:18

Нетрезвый мотоциклист вылетел в кювет, уходя от погони в Карелии

11:10

В Ленобласти трехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа

11:00

Стало известно состояние рабочего, который упал с лесов во время ремонта школы в Сегеже

10:40

Карелия вошла в число регионов с наибольшей аварийностью на дорогах

10:20

Пожар на трансформаторной подстанции в Лахденпохье ликвидирован

09:50

Национальный парк в Карелии получит грант на 18 млн рублей

09:25

Минпросвещения утвердило сроки учебного года для российских школ

09:00

Город в Карелии остался без света из-за пожара на трансформаторной подстанции

08:40

Карельский тракторист занял 4-е место на чемпионате России по пахоте

08:20

В карельском поселке установили уличное освещение по просьбе жителей

08:00

В Карелии разыскивают пропавших супругов из Мурманской области

07:40

Синие киты сократили «пение» на 40% из-за потепления океана

07:20

Космонавт Песков вернулся на Землю на корабле Crew Dragon

07:00

Скончался конструктор космической техники Владимир Асюшкин

06:40

Погиб известный российский театральный режиссер Юрий Бутусов

00:10

Фестиваль «Ночь физкультурника» завершился увлекательным ночным трейлом

22:18

ЧП в Сегеже: рабочий упал с лесов во время ремонта школы

20:30

Мужчина, бродивший в крови по ночному Петрозаводску, скончался

19:30

Рабочий упал с лесов на строительстве часовни в Петрозаводске

19:00

Жительница Петрозаводска в порыве гнева ударила мужчину ножом в челюсть

18:00

Ливневые дожди с грозами и до +25 ℃ прогнозируют в Карелии 11 августа

17:00

Люди пострадали в ночном ДТП в Прионежском районе

16:00

Расписание электрички в Карелии изменится

15:00

Старинную финскую школу в Лахденпохье продают за 45 миллионов рублей

14:00

В Минздраве ответили на жалобы жителей Пудожского района по поводу состояния одного из ФАПов

13:00

Жителей Карелии предупредили о возможных отключениях света

12:00

Водитель — самая востребованная профессия Карелии

11:30

Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину в черной куртке и серых штанах

11:00

Мошенники украли 6,3 миллиардов рублей у жителей России за последние три месяца

10:30

У жительницы Кондопоги мошенники украли более 900 тысяч рублей

10:00

Для тушения пожаров в Медвежьегорске будут использовать экскаватор

09:30

В центре Белграда обнаружили британскую авиабомбу времён Второй мировой войны

09:00

В Госдуме предложили отменить домашние задания в школах

08:30

Корабль «Crew Dragon» с российским космонавтом на борту вернулся на Землю

08:00
«Ночь физкультурника» собрала в Петрозаводске более 800 участников
Сегодня 15:20 Спорт
фото: © Людмила Корвякова

В субботу на Кургане в третий раз прошел фестиваль «Ночь физкультурника» (0+). В этом году были представлены сразу 10 спортивных направлений.

Впервые прошел турнир по флорболу, также сразились 14 лучших команд по баскетболу 3Х3, порядка 80 человек сыграли в дартс. Кроме того, во второй раз прошли соревнования по армрестлингу.

Главной фишкой фестиваля стало проведение первого в Карелии турнира по пляжному самбо, для организации которого на территорию «Кургана» с помощью самосвалов завезли более 20 тонн песка. Соревнования прошли на специально оборудованном корте 8Х8 метров.

— В отличие от спортивного самбо, здесь в каждой мужской возрастной категории всего 4 весовые. Обычно у нас их 9. Спортсмены съехались из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Волгограда и Республики Дагестан, — поделился с нами главный тренер сборной Карелии по самбо, вице-президент Федерации самбо республики Роман Шегельман.

«Гвоздём программы» стал спринт в гору, участие в котором приняли более 300 сильнейших лыжников, биатлонистов, ориентировщиков, легкоатлетов, тхэквондистов и борцов обоих полов. Победителями стали легкоатлеты Арсений Киселёв и Алина Путилина.

— Я более чем доволен. Крик трибун заводил, помогал бежать ещё быстрее. Я рад. Это моя первая победа. Честно признаться, я почти не готовился, но форма хорошая, совсем недавно закончили спортивный сезон. Я занимаюсь лёгкой атлетикой, состою в сборной команде России. А победа? Победа на вкус всегда самая сладкая! — выразил восторг Арсений Киселёв.

Завершился фестиваль «Ночь физкультурника» забегом по пересеченной местности на 7 км и 14 км, эстафетой «Летяга».

— Все участники — молодцы! Каждый показал силу, выносливость и любовь к движению, — сообщили в центре спортивной подготовки.

Победителями в забегах на 7 километров стали Гужиев Кирилл, Миронов Николай и Услугин Сергей, а среди девушек первые места на этой дистанции заняли Елена Пылинская, Наталья Фофанова, Ксения Кукушкина. В забегах на дистанцию 14 километров первые места заняли Иван Рой, Алексей Шилов и Андрей Трубилов, а среди девушек победителями стали Ольга Лазарькова, Светлана Ванжина, Арина Соловьева.

Проект «Ночь физкультурника» реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Фоторепортаж подготовила Людмила Корвякова. Смотрите его по ссылке

