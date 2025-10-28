«Ночь искусств»: в начале ноября жителей Карелии ждет насыщенная культурная жизнь

Всероссийская акция «Ночь искусств» состоится в Карелии с 1 по 4 ноября и охватит все культурные заведения республики.
«Ночь искусств» — ежегодная акция, которая даёт возможность всем желающим бесплатно посетить выставки, мастер-классы, концерты и спектакли в необычное, вечернее время.
Музеи, театры, филармония и библиотеки откроют свои двери для бесплатных или льготных посещений, предлагая насыщенную программу концертов, выставок и мастер-классов.
Традиционная акция охватит ключевые культурные учреждения не только Петрозаводска, но и муниципалитетов — от Костомукши и Сортавалы до Кеми и Беломорска. Значительная часть событий будет доступна для молодежи по Пушкинской карте.
Среди ожидаемых событий в столице Республике Карелии (РК):
— Музыкальный театр РК представит 4 ноября в 18:00 концерт лауреатов XXIII музыкального фестиваля «Хибла Герзмава приглашает…» и современный хореографический балет «Алиса» первого и второго ноября.
— Карельская государственная филармония приглашает на концерт-программу «Барокко при свечах» с контртенором Тимуром Слановым.
— Музей изобразительных искусств 3 ноября с 12 до 20 часов организует сборные экскурсии по выставке «Многоликий Пушкин», концертную программу, читку, презентацию книги и занятия
в студии мастер-классов.
— В музее «Кижи» 3 ноября с 16 до 21 состоятся экскурсии, мастер-классы, викторины, демонстрации и игры.
Также гостей акции ждут театральные показы, фольклорные программы, кинопоказы и творческие мастерские в учреждениях культуры по всей республике. «Ночь искусств» обещает стать масштабным событием, подчеркивающим культурное разнообразие и единство Карелии.
