Ночью 25 августа на севере Карелии ударят заморозки

О погоде на среду рассказали в карельском Гидрометцентре.

В Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью будет невысокой — от +6 до +8°С, днем потеплеет до +11, +13°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до+8°С, по северным районам местами похолодает до 0°С, днем воздух прогреется до +9, +14°С.