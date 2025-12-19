Ночью автомобиль врезался в опору ЛЭП в Петрозаводске

В ночь на 20 декабря водитель не справился с управлением и протаранил столб.
В 02:32 ночи автомобиль на улице Правды около дома № 6 вылетел с проезжей части и врезался в опору линии электропередачи.
По информации МЧС Карелии, в результате аварии пострадал один человек — водитель автомобиля. Прибывшие на место спасатели отключили аккумуляторную батарею в машине для обеспечения безопасности. На месте работали экстренные службы. Обстоятельства происшествия выясняются.
